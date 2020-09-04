Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными формами в «хищном» наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в TikTok.

Так, красотка позирует в тесном купальнике, сделанном под цвет «леопарда», демонстрируя роскошные формы с различных ракурсов. Образ при этом модель дополнила эффектным макияжем и серьгами.

«Разгоряченная тигрица», «фантастика», «горячая штучка», «ох, до чего же ты хороша», «вид просто завораживает», «идеальные формы», - пишут ее поклонники.

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Модель предстала в одних сетчатых колготках, сквозь которые можно разглядеть упругую пятую точку и накачанные ножки.

"Разгоряченная лапочка" стояла на коленях, вероятно, на постели. Она прикрыла самое интимное подушкой и немного расставила ножки.

При этом знаменитость была без лифчика. Она оголила большую грудь, но прикрыла самые интимные места рукой.

Во второй руке распутница держала наручники с пушком. Модель Распустила длинные волосы, которые легли волнами по бокам.

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