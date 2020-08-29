Украинского шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос поделилась пикантным снимком

Как передает Politeka.net, фото певица опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Какое счастье быть частью невероятного проекта. Сегодня была первая генеральная репетиция и это так волнительно и так круто, что словами не передать. В этом году все участники подготовились и вложилось максимально! За кадром работают настоящие профессионалы своего дела. Я с нетерпением жду воскресенья", - сообщила она в подписи к посту.

На кадре Санта предстала в довольно откровенном образе - облачившись в платье в сеточку, певица соблазнительно выгнулась перед камерой, а отсутствие бюстгальтера лишь добавило пикантности снимку.

Поклонники в комментариях не сомневались в победе своей любимицы, и поддержали ее теплыми словами и пожеланиями перед эфирами.

"Ух, не терпится уже увидеть", "Я на 100 процентов уверена в вашей победе. Вы лучшая!!!", " Удачи, прекрасная Санта!!!", "Я думала это Белуччи", " Удачи и большущих успехов тебе, Санточка", "Ура, дождались ! Осень перестаёт быть скучной, передача с Вашим участием раскрасит яркими красками дождливую погоду осени ! Санта, желаю Вам победы!", - писали под постом певицы.

Напомним, новая звезда "Танців з зірками" Санта Димопулос покорила формами в экстремальном декольте.

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