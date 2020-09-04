Дочь звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара показалась на камеру после того, как травмировала подбородок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Кошевая в очках и черной майке, а на подбородке у нее виднеется пластырь. Сами фотографии девушка при этом никак не подписала.
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«Ну, красотка», «тигрица», «вкрашнулась», «опасная», - пишут ее поклонники.
Обратим внимание, что сейчас неизвестны какие-либо детали инцидента. А сама знаменитость не спешит что-либо рассказывать.
До этого мы рассказывали, что дочь звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого устроила стильную фотосессию со шкафом.
12-летняя Варвара Кошевая поделилась фотографиями в своем Инстаграм.
На снимках школьница позирует в довольно простом, но при этом стильном образе. На ней темные джинсы с высокой посадкой и черная майка. На первом фото Варя стоит, прислонившись спиной к шкафу с ярко-красными дверцами. Девушка выглядит, как настоящая модель.
На втором фото она повернулась к шкафу и оперлась на него одной рукой, отставив назад ногу. Подписчики юной красотки активно комментируют снимки. В комментариях даже предположили, что в шкафу спрятался отец Вари – Евгений Кошевой.
Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.
Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.
Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.