Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, появилась на пляже в очень откровенном виде
Звезда публикует смелые фото в своем Инстаграм, привлекая к своей персоне немаленькую аудиторию, пишет Politeka.net. За страницей красотки следят уже 2,3 миллиона подписчиков.
На одном из последних снимков модель предстала в белом купальнике, который был настолько откровенным, что едва ли прикрывал прелести.
Кортес опустилась на колени, погрузив ноги в песок. Она немного откинулась назад.
Белый купальный наряд открывал виды на пышную грудь и упругие ягодицы. Также в глаза бросаются накаченные и рельефные ножки красотки.
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Звезда закинула руки на голову и смотрела в камеру. При этом ее волнистые волосы едва ли не касались песка.
"Доброе утро, любимые", - написала Сьюзи.
Почти за полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети отметили роскошную фигуру знаменитости и также пожелали ей доброго утра.
"Такая знойная", - написал один из фанатов.
Напомним, Сьюзи Кортес демонстрировала не только свои изгибы, но и, естественно, свою главную гордость - упругие ягодицы.
Модель легла у окна в крохотном купальнике, натянувшимся на ее совершенном теле.
Желто-черная лямка натянулась на спине и будто впилась в нее, а крохотные плавки розового цвета "потерялись" между ягодицами.
Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в невидимом белье, которое аппетитно обтягивало как бюст девушки, так и пятую точку. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя оставленные от поцелуев следы помады на груди.
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