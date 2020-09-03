Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, появилась на пляже в очень откровенном виде

Звезда публикует смелые фото в своем Инстаграм, привлекая к своей персоне немаленькую аудиторию, пишет Politeka.net. За страницей красотки следят уже 2,3 миллиона подписчиков.

На одном из последних снимков модель предстала в белом купальнике, который был настолько откровенным, что едва ли прикрывал прелести.

Кортес опустилась на колени, погрузив ноги в песок. Она немного откинулась назад.

Белый купальный наряд открывал виды на пышную грудь и упругие ягодицы. Также в глаза бросаются накаченные и рельефные ножки красотки.

Звезда закинула руки на голову и смотрела в камеру. При этом ее волнистые волосы едва ли не касались песка.

"Доброе утро, любимые", - написала Сьюзи.

Почти за полчаса пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети отметили роскошную фигуру знаменитости и также пожелали ей доброго утра.

"Такая знойная", - написал один из фанатов.

Напомним, Сьюзи Кортес демонстрировала не только свои изгибы, но и, естественно, свою главную гордость - упругие ягодицы.

Модель легла у окна в крохотном купальнике, натянувшимся на ее совершенном теле.

Желто-черная лямка натянулась на спине и будто впилась в нее, а крохотные плавки розового цвета "потерялись" между ягодицами.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в невидимом белье, которое аппетитно обтягивало как бюст девушки, так и пятую точку. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя оставленные от поцелуев следы помады на груди.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц дерзко выгнулась, восхитив размером "персиков"

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц соблазнила в видом латексе и прозрачном белье

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц блеснула упругой гордостью в микро-бикини