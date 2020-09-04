Известная модель из Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как отдыхает

На фото Келли позирует в мокром оранжевом бикини. Девушка отвела взгляд от объектива камеры, зато показала свой бюст во всей красе: влажный и аппетитный. Волосы у Гейл были распущены, а рукой звезда взялась за волосы. Как можно заметить, модель позировала на фоне моря, хотя оно и было размыто фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Великолепно красиво" "Возвышенная", "Это прекрасно", "Вы эффектны. Модель, что делает других моделей средними", "У тебя есть огонь, детка", "Потрясающая", "Удивительно красивая и сексуальная женщина", "Ты выглядишь довольно красиво", "Хочу увидеть вашу повседневную жизнь в рассказах", "Потряси ими!".

Сообщалось, что бывший ангел Victoria’s Secret и супермодель Келли Гейл сверкнула роскошной фигурой в мини-бикини.

«Это одна из самых особенных съемок, которые я сделала за свои 13 лет моделинга», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Гейл позирует в мини-бикини, дерзко расставив при этом ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret свела с ума упругостями в тесном лифчике и коже

Также Politeka писала, что модель Келли Гейл из Victoria’s Secret пошалила в душе, жаркий кадр

А еще Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret покорила идеальными видами в мокром купальнике



