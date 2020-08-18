Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл покорила видами в маленьком бикини

Красотка опубликовала жаркое фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В кадре модель предстала в зеленом купальнике с принтом из листьев.

Тонкие лямки оплели стройную фигуру звезды, немного впившись в тело.

Маленькие плавки также держались на тонких бретельках, привлекая внимание к бедрам.

Фигура красотки просто чудесна, ведь она активно занимается спортом. Грудь отлично смотрелась в купальнике, выпирая из него.

Тонкая талия и рельефный пресс - это тоже результат отличной работы над собой. Отдельного внимания также стоят ровные стройные ножки.

Тело красотки было загорелым, от чего от него невозможно было оторваться.

Гейл распустила волнистые волосы и смотрела вдаль. Она приоткрыла губы и выглядела загадочно.

Всего за две минуты пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что модель идеальная, горячая и их королева.

"Слишком горячо", - написал один из поклонников.

Напомним, Келли Гейл позировала спиной к камере, демонстрируя роскошный вид без белья. Пикантные места знаменитость решила прикрыть рукой, однако, несмотря на это, в кадр попало лишнее.

Фотографию модель решила никак не подписывать, но поклонники все равно не обошли вниманием запись и написали звезде много комплиментов.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл надела белый топик на тонких бретельках, который выделил ее грудь. Прелести сжались под тесной одеждой и даже немного подпрыгнули вверх. Длина позволила насладиться тонкой талией и стальным прессом звезды.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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