Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) признался, кто украл его сердце

Известный артист опубликовал фото в своем Инстаграм с актрисой театра и кино Адой Роговцевой, передает Politeka.net. На снимке певец предстал в черной футболке и рюкзаком за спиной.

Dzidzio обнял звезду в полосатой рубашке и очках за плечи. Оба улыбались и выглядели очень счастливыми.

Михаил шутливо в подписи отметил, что влюбился в 82-летнюю актрису, придя к ней на свидание.

"Пошел на свидание и влюбился. Наша⭐️ Ада Роговцева ⭐️ Представьте себе, первую роль в кино госпожа Ада сыграла в 1956 году, БРАВО👏", - написал артист.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Ни одного фильма с ней не смотрела 🙈 Посоветуйте парочку интересных", "Наша Ада, какая она хорошая, нежная, красивая, отзывчивая, справедливый человек, я ее обожаю. Пусть Бог ее дает крепкого здоровья и счастья 😘😘😘😘", "Обожаю эту актрису❤️ талант, простота, доброта... Пример женщинам всех поколений❤️❤️❤️", "Прекрасная актриса , патриот Украины !", "👍 Красивая женщина, прекрасная, талантливая актриса. 👍Восхишаюсь ею, и очень люблю фильмы в которых Ада играет. Долгих лет жизни🤗", "Ничего себе ты молодец 😍💕", "Моя любимая актриса 💐, когда последний раз в спектакле она читала стихотворение, я рыдала", "Какие вы хорошие 🎆 Какой огонь в глазах 🔥🔥🔥🔥🔥", "Вы очень хорошие оба не только внешне;а внутренне - душой!!!Счастья Вам и гармонии!!! 💖💖🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, впервые на киноэкране Роговцева появилась в 1956 году в роли Гафийки в фильме "Кровавый рассвет".

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