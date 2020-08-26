Украинская исполнительница Надя Дорофеева в белоснежном наряде показалась на улице и произвела фурор

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу знаменитости в Instagram.

«Хорошее настроение», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что певица поделилась снимками, на которых позирует на камеру в тесном белоснежном топе и штанах. При этом дополняли образ Дорофеевой идеальная прическа и красивый макияж. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ну я б так не сказала 😂», «фотки – чистый кайф», «бомбезно выглядишь. Сразу видно - девочка постаралась и превзошла сама себя», «ох, до чего же Надюха хороша. Слов нет. На фотках ни капли скромности», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Надя Дорофеева, бывшая участница группы "Время и Стекло", показала себя в неожиданном образе бунтарки.

В этот раз девушка решила взбудоражить видом перед камерой в образе брутальной байкерши. Девушка примерила кожаную косуху, штаны и ботинки в едином стиле. При этом стройная певица уселась на мощный байк, позируя с выгодной стороны.

Напомним, обнаженный Дантес с Дорофеевой огорошили снимком в компании стройной красотки: «Наконец-то…».

Как сообщала Politeka, Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю».

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой признался в тайном романе с Тарабаровой: "Это прозвучит ужасно...".