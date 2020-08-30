Популярная украинская певица Надя Дорофеева снялась в одном нижнем белье и рассказала о принятии себя
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.
Так, артистка рассказала, что в последнее время активно работает над принятием себя и любовью к своему телу.
«Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтоб попа конечно же была идеальной. Давайте кайфовать от себя», - призвала артистка своих поклонников.
К своем словам она добавила новое фото, на котором позирует в одном белье. Дорофеева показала свое подтянутое тело в светло-сером комплекте белья в спортивном стиле. Она расслабленно сидит на полу, глядя в камеру и слегка улыбаясь.
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Фанаты певицы тут же принялись комментировать ее пост.
«Просто лучшая», «Какие правильные слова, спасибо тебе», «В искренности и оригинальности сама красота», «Какая красавица!», «Всегда Вдохновляюсь тобой! Спасибо большое за такие слова», «Ау, Надя, делаю тебе подсказку, у тебя муж красавчик, тебе надо поправиться, и любить мужа, остальное будет!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Дорофеева покорила поклонников дерзким образом с ремнями и кожей.
На фото Надя позирует в образе дерзкой девушки в коже. На ней черные кожаные штаны и бежевый топ. При этом внимание к груди певицы привлекают массивные ремни, которые только добавляют ее образу роковой брутальности. В подписи к посту звезда отметила, что в таком образе готова проявить жесткость.
Напомним, игривая Дорофеева в коротком топе пошалила на улице посреди белого дня.
Как сообщала Politeka, безбашенная Дорофеева в ремнях и коже показала, кто тут госпожа: «Надежда, я вас боюсь».
Также Politeka писала, что полностью обнаженная Дорофеева без стыда разлеглась перед камерой.