Популярная украинская певица Надя Дорофеева снялась в одном нижнем белье и рассказала о принятии себя

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм.

Так, артистка рассказала, что в последнее время активно работает над принятием себя и любовью к своему телу.

«Принимайте и любите себя. Я постепенно делаю шажочки в этом направлении. Инстаграм диктует искать лучшие ракурсы, показывать самую рабочую сторону и выгибаться в позочках так, чтоб попа конечно же была идеальной. Давайте кайфовать от себя», - призвала артистка своих поклонников.

К своем словам она добавила новое фото, на котором позирует в одном белье. Дорофеева показала свое подтянутое тело в светло-сером комплекте белья в спортивном стиле. Она расслабленно сидит на полу, глядя в камеру и слегка улыбаясь.

Фанаты певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Просто лучшая», «Какие правильные слова, спасибо тебе», «В искренности и оригинальности сама красота», «Какая красавица!», «Всегда Вдохновляюсь тобой! Спасибо большое за такие слова», «Ау, Надя, делаю тебе подсказку, у тебя муж красавчик, тебе надо поправиться, и любить мужа, остальное будет!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Дорофеева покорила поклонников дерзким образом с ремнями и кожей.

На фото Надя позирует в образе дерзкой девушки в коже. На ней черные кожаные штаны и бежевый топ. При этом внимание к груди певицы привлекают массивные ремни, которые только добавляют ее образу роковой брутальности. В подписи к посту звезда отметила, что в таком образе готова проявить жесткость.

Напомним, игривая Дорофеева в коротком топе пошалила на улице посреди белого дня.

Как сообщала Politeka, безбашенная Дорофеева в ремнях и коже показала, кто тут госпожа: «Надежда, я вас боюсь».

Также Politeka писала, что полностью обнаженная Дорофеева без стыда разлеглась перед камерой.