Популярна співачка Віра Брежнєва посвітила красою у вельми нескромному образі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри, заради яких забралася на барну стійку (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

У короткому ролику Віра Брежнєва позує в незвичайній сукні сірого кольору, яка оголила плечі і ледь прикрила груди артистки, здається, що наряд ось-ось остаточно сповзе вниз, притому на ній немає бюстгальтера. Крім того, можна добре розглянути стрункі ноги співачки. Поруч стоїть відомий кліпмейкер Таня Муіньо, вона притулилася до віри Брежнєва в топі з пікантним малюнком.

"Всім, хто подивився наш #РИТМ і ще його подивиться, буде цікаво дізнатися, що зняли його за дві доби і що головною на майданчику була вона 🖤 крута, талановита, з приголомшливим почуттям гумору і тонким смаком , стильна, добра, але сувора і дуже конкретна - режисер @tanumuino🔥 🔥 🔥", - підписала Брежнєва. - "Коли Діма навесні запропонував мені участь в ритмі, сказав, Яка команда буде його знімати, я погодилася, не поставивши жодного питання. Тому що в такій компанії творити - абсолютне задоволення!".

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свої враження від нової роботи виконавиці:

"У Віри прикраса на шиї прям як в Титаніку"; " подивилася і у величезному захваті!!! 👍👍👍"; "❤️ Вер, ви божественні! втім, як завжди 🤗"; " Вам приголомшливо йде блакитний і срібний колір💎"; " Вкусняшка😍 😘 😘 💘 💘"; " це шикарно!!!! Віра розкрилася зовсім по новому в бачення Тетяни. Це щось нове і цікаве 😍 👌 сподіваюся наступні роботи будуть в подібному напрям🤩 😘"; "гармонійна і прекрасна у всьому"; "гарненька, шикарні ноги, сексі красуня"; " ух яка краса ❤️❤️❤️❤️"; "Віра! Ви, безумовно, найяскравіше🔥 прикраса цього мюзиклу!!! Бомба!!!💣💥❤️❤️❤️".

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