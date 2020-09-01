38-летняя певица Вера Брежнева пленила идеальными формами на берегу тропического курорта

Так как в этом сезоне артистка не порадовала фанатов свежими снимками с пляжа, поклонники вспомнили о ее прошлых откровенных съемках. Как передает Politeka.net, в частности Брежнева делилась кадрами с отдыха на Мальдивах, где она побывала в феврале прошлого года (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Знойная блондинка прогулялась по пляжу в вызвающем виде: на ней была лишь коротенькая юбка с прикрепленным шлейфом. Вера позировала со спины, соблазнительно вышагивая по белому песку, прикрывая руками аппетитный бюст и украдкой поглядывая в камеру через плечо. При этом ее волосы, как и шлейф, красиво развевались на ветру.

Безусловно, поклонники еще нескоро смогут забыть эти пленительные кадры. Люди до сих пор комментируют увиденное:

"Я готов целовать песок по которому ты ходила 🔥"

"Нереальная ✌️обворожительная 🤭"

"Вера супер без лифона гуляеш! А без трусов ведь тоже гуляла ! Даю сто процентов!!!!"

"Можно смотреть бесконечно 💖"

"Вера уже взрослая тётя, а посмотришь ведёт себя типо как девочка..., застряла во времени 🤓как десять лет назад когда в Виагре пела, Вера шагайте в ногу со временем, а то ещё года 2 и это будет уже смешно..."

"глаз не оторвать от такой красоты! великолепно!!!💗💗💗"

"Лучше бы конечно без прикрытия руками ;) но хотя бы так, для нас всех вы прекрасны 🌹❤️"

"Бюст просто вау!"

Ранее мы сообщали, Брежнева напомнила фанатам о своем хите "Вечериночка", записанном с Дмитрием Монатиком. Звезда выставила кадры в Инстаграм, на которых предстала в полупрозрачном платье с золотистым отливом.

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