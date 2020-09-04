31-летний австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, взбудоражил публику свежим кадром в эпатажном образе

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовал очередной "кусочек" со своего нового клипа, премьера которого еще предстоит, и выложил у себя в Инстаграм.

В кадре Кончита предстала в светло-голубом плаще из тонкой ткани и серебристых ботфортах на каблучке. Розововолосая Вурст небрежно перепоясала плащ, хищно одернув рукой одну полу и засветив трусы, усыпанные "камнями" и блестками - а больше-то из одежды ничего и нет.

Победительница "Евровидения-2014" дополнила лук массивными золотистыми украшениями на шее и крупным браслетом в тон плащу.

"через неделю - 11 сентября 2020 г. - # новый выпуск WURST x Lou Asril", - анонсировал премьеру Нойвирт.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Люди уже в нетерпении, что же такого любопытного им подготовила Кончита.

"Так любопытно ... не могу дождаться 😎😍❤💋"

"фантастическое фото !!! Я тоже с нетерпением жду этой важной даты, дорогой Том. 🙌📸😍💖"

"Не могу передать, как я за тебя рада. Мы все ждем премьеры🙌 будь счастлив дорогой😘"

"Жду этого Том...! Ты потрясающе выглядишь! 🙌🏻"

"Я очень жду шоу и твоей песни! ❤️Кстати, отличная картинка!"

"У тебя такой изысканный образ! 💖Гламурно и стильно, потрясающе. ✨✨"

"✨🔥✨Ух ты! Том! Чем дальше, тем интереснее! Это так интригует, такой трепет предвкушения! Каждый ваш кадр - это целый фильм. Вот, что значит актерский талант и хорошая команда поддержки! Восторг!"

"Вы знаете, как держать нас в напряжении. Если песня почти такая же сенсационная, как и ваш наряд, нас ждет настоящее удовольствие. 💖"

Напомним, звезда "Евровидения" Кончита Вурст без стыда и одежды похвасталась волосато-загорелым телом: слишком жарко.