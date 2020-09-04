35-летняя украинская модель и певица Даша Астафьева показала наслаждение на камеру

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе.

Так, Даша позировала в топе телесного цвета с черной каймой, который выгодно подчеркнул ее аппетитный бюст, и в полупрозрачной пышной юбке. Звезда продемонстрировала всю свою чувственность в различных позах, задирая голову, подымая юбку и руки.

Образ дополнила прическа "а-ля 20-е годы ХХ века", броский макияж и золотые серьги-кисточки.

Астафьева подписала эти атмосферные снимки строчками из стихотворения:

"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная

И я знаю, что крикнув, Вы можете спрыгнуть с ума...

(с) Вертинский

Посвящается подписчикам с Марса..."

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав певицу комплиментами:

"Великолепная 😍"

"Не было бы плохой погоды, не ценили бы хорошую 😊🔥"

"Вау!😍"

"Дашка милашка ❤️"

"Ух какая 😍"

"Шикарная девушка 🔥👍"

Ранее мы сообщали, Астафьева в платье леопардовой расцветки впечатлила округлыми формами на "вкусном" фото.

"Дамы, после сорока, скажите, а потом же леопард ещё больше нра?", - поинтересовалась у поклонниц артистка.

"Какое же красивое платье😍🔥🔥🔥... ещё не видела никого, кому леопардовый шёл бы больше ❤️😍❤️... кажется, я влюбилась 🤗😉😆"; "Мне он никогда не нра, Но мне он просто не идет, в отличии от вас....🔥"; "Астафьева, ты вообще стареть собираешься??"; "Леопард - это классика. Можно всем и всегда 💫😘"; "Обычно леопарды после 50"; "На вас бесподобно 🔥", - оценили пользователи.

Напомним, счастливая Астафьева с пышным декольте показала свой секретик, ошеломив видом: "Сразу видно..."

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