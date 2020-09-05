Известная супермодель Белла Хадид позировала в компании своей коллеги Кайи Гербер, дочери Синди Кроуфорд

Соответствующее фото Белла опубликовала в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимке обе красотки предстали в тонкой сеточке.

Хадид позировала в лифчике с сеточкой на верху и атласной тканью внизу. Крохотные лямочки впились в кожу. Длинное украшение на шее прибавило акцента образу.

Маленькие кожаные шортики держались на поясе в виде бампера.

Модель присела на корточки, раскинув ноги, обутые грубые ботинки.

Белла оперлась о плече Кайи. Последняя смотрела в камеру. На ней также была похожа сеточка, но топ с длинными рукавами.

Маленькие джинсовые шортики подчеркнули пятую точку Гербер.

Белла пририсовала к голове коллеги корону, под которой можно заметить бандану.

Пост не собрал массу лайков и комментариев, ведь был обнародован в сториз. Вероятно, красоток засыпали комментариями в личной переписке, ведь они просто совершенные крошки.

Напомним, Белла Хадид предстала в соблазнительном наряде, обтянувшем ее стройную фигуру.

Топ представлял собой прозрачную сеточку коричневого оттенка, под которым показался лифчик в виде треугольников, обтянувших грудь. Лифчик держался на тончайших бретелях.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала в черном мини-платье, эффектно изогнувшись ради пикантного кадра. Модель поделилась снимком, на котором позирует в наряде с «бездонным» декольте.

«Какой королевский взгляд», «вот это ты богиня», «ты выглядишь отпадно», «обожаю тебя больше всех», - написали пользователи сети.

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