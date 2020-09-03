Наталья Могилевская в хищном образе засветилась в компании Влада Ямы

Популярная украинская певица, которая в этом сезоне стала ведущей Танців з зірками», поделилась новым фото в Инстаграм.

Так, звезда предстала на фото со своим бывшим партнером, хореографом Владом Ямой. В скором времени им предстоит снова сниматься вместе в новом шоу «Маскарад». По этому случаю артисты решили побаловать поклонников совместным фото.

На снимке Яма позирует в стильной черной рубашке и брюках. В то же время Могилевская выбрала более броский образ. На ней роскошная блузке с леопардовым принтом, массивными оборками и пикантным декольте. Дополняют образ красотки массивные украшения на шее. Звезда уверенно позирует рядом с бывшим танцевальным партнером.

Поклонники артистов не смогли пройти мимо такого фото.

«Рада снова видеть вас вместе, Наталия, ты хорошеешь с каждым днём», «Для меня это лучшая пара всех сезонов «Танцы со звездами», «как же вам хорошо с таким цветом волос», «Классная пара», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками».

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.