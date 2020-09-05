Бывают случаи, когда люди после разрыва отношений не находят общего языка и становятся врагами

Давайте познакомимся с бывшими парами которые не дружат, передает Politeka.net.

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Обоих охватила страсть, которая переросла в брак. Однако счастье супругов длилось только до 2016 года - они объявили о разводе. До этого решения Джоли и Питт много ссорились, а после развода оба долго не общались и считали друг друга врагами.

Некрасивое расставание вышло и у российской певицы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Любовь переросла во вражду. Артистка почти в каждом интервью рассказывает, как ее предал экс-муж, а последний признался, что мечтал о детях, которых звезда ему не рожала.

Артист Джонни Депп потерял голову от своей коллеги Эмбер Херд. Звезды познакомились на съемках картины «Ромовый дневник». Актер даже решил жениться на красотке, однако брак распался спустя четыре года. Актриса обвиняла Деппа в избиении, а тот в свою очередь раскрыл детали о неподобающем поведении бывшей жены.

Певица Лолита Милявская и ее экс-муж Дмитрий Иванов тоже расстались не полюбовно. Артистка обвинила супруга в хранении наркотиков, а также говорила, что он ее травил, из-за чего она плохо себя чувствовала. Сам Иванов обвинил Лолиту в попытке пиара на разводе.

Украинская певица Анна Седокова долгое время находится в ссоре с бывшим супругом, Максимом Чернявским. Последний даже подал в суд иск с требованием предоставить ему единоличную опеку над их общей дочерью, шестилетней Моникой, а также запретил звезде выкладывать фото с ребенком.

Артисты Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили долгую совместную жизнь. Однако артист влюбился и женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

Бывшие супруги стали делить общее имущество, а также Елена отказалась от совместных выступлений с бывшим мужем и решила даже сменить амплуа — она захотела стать драматической актрисой.

Напомним, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить».

А еще Politeka писала, что коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом: "Приговор будет вынесен...".

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