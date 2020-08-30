Известная модель Кендалл Дженнер удивила развлечениями вместе с Эмили Ратаковски

Знаменитые красотки часто оказываются в центре обсуждений, устраивают битву образов и удивляют выходками. Фанаты даже предполагают, что модели являются заклятыми соперницами, однако это не мешает им появляться вместе на мероприятиях и даже устраивать совместные фотосессии.

Так, в этот раз Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски, которых и раньше подозревали в копировании друг друга, превратились в копии друг друга на съемках. Специально для модного журнала звезды воссоединились и перестали ругаться между собой.

В съемках звезды должны были показать фешн-тренды с помощью различных ситуаций в мире современного шоу-бизнеса, например, во время проведения шумной вечеринки в дорогом особняке. Модели же, которых и раньше сравнивали в социальных сетях, на общем кадре выглядят как родные сестры.

Мы также писали, что Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими поклонниками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. Кроме того, она является успешной бизнес-вумен, выпуская косметику собственного бренда. На этот раз звезда похвасталась яркими снимками с отдыха.

Кендалл примерила бикини черного оттенка, которое едва прикрывало ее аппетитное тело. Пышная грудь, роскошные бедра и тонкая талия красавицы стали главной изюминкой снимков. К слову, Дженнер обожает черный оттенок – этот цвет отлично подчеркивает загар, а также выглядит в любой ситуации отлично. Дженнер часто надевает мини-платья, обтягивающие брюки и легинсы в этом цвете.

В сториз девушка добавила пару видео, где весело проводит время на отдыхе. По всей видимости, знаменитость решила не ждать, когда закончится карантин, чтобы устроить себе поездку.

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе.

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