35-летняя украинская певица Тина Кароль разгорячила публику неожиданными откровенными фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала несколько свежих снимков, на которых позирует для модного глянца Vogue UA.

На одном из кадров соблазнительная Тина улеглась в постель в томной позе. На ней лишь свитер с геометрическим орнаментом: красотка избавилась от трусиков ради жаркого фото, прикрыв самое пикантное место белой простынью. При этом невозможно не насладиться ее нежными изгибами и бархатными округлостями.

Улыбающаяся Кароль, будто смущаясь, прикрыла глаза рукой.

На другом фото певица предстала в совершенно ином образе: если предыдущее пронизано нежностью, то здесь красотка перевоплотилась в роковую женщину, "леди-босс".

Тина в черном кожаном комбинезоне сидела на табурете, вызывающе расставив ноги и выгнув спину. При этом она расстегнула верх, засветив ничем неприкрытый упругий бюст. Волосы Тина собрала назад, дополнив лук четкими стрелками.

Помимо запоминающейся фотосессии, Кароль раскрыла журналу главную интригу - дату выхода ее нового альбома "Найти своих". Как утверждает официальный фан-клуб певицы в Instagram, долгожданный альбом выйдет 18 сентября.

Пользователи бурно отреагировали на откровенные снимки артистки:

"...И снова где-то головой разбил экран один Дан Балан 😅"

"Красиво и главное вполне эстетично 😍👼🏻"

"Какая-то нереально атмосферная фотка, нежно-сексуальная, но без перебора! 💪✨"

"слишком горячо! СЛИИИИШКОМ ♥️😍🔥"

"Главное в свитере мисс Балан 🤤😏💥"

"Несите огнетушитель 🔥"

"Челюсть отвисла🤤🤤🤤🤤"

"Женщина, которая сводит с ума 😍"

"К чему такое фото? Если оно и должно существовать то только в домашнем архиве!!!!" - "а что там такого? Все прекрыто. Это эстетика"

"Наша малышка Ти далеко не малышка, а просто пожар!"

"настоящий босс😎🔫"

"Больше вамп чем ты не существует🔥😏"

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

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