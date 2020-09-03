Украинская певица Тина Кароль в кардинально новом образе ошеломила видом

Вчера известная стилистка Анна Зюрова опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм информацию о начале работы с Тиной Кароль. Она рассказала, что ей посчастливилось поработать с певицей и это был приятный опыт. Сама певица поделилась похожим кадром у себя в Стори.

На фан-аккаунте Тины также появилось фото из встречи стилистки с Кароль. Тина ошеломила видом в дерзком образе. Без нежного макияжа, с широкими черными стрелками и отсутствием красной помады певица выглядела совсем по-другому. Фанаты были удивлены новому образу артистки и написали множество комментариев по этому поводу. Многие даже не узнали Тину:

«давайте признаемся те, кто сразу не узнал Тину 🙈💕», «Твою маман , я сразу даже и не въехал , вот это грим , на вечер стало быть потеха , мол догадайся кто , зачем и почему , что вытворяет наша девочка , кому?», «Тина красотка 🥰», «Как говорил малоизвестный китайский философ Нихуа Асеба : " Я очень сильно удивлен"», «Не узнала😍🔥», «а нас не перестают интриговать😍🔥», «Вот это перемены 😍🤩❤️», «Вааау, не узнать 😻», «Вот кто может просто поменять причёску и макияж, и тут же стать неузнаваемой😂👍❤️❤️❤️» -написали фанаты.

Мы также писали ранее, что уже традиционно, как и многие каждый год до этого, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир проекта "Танці з зірками", который стартовал 30 августа. Так, Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma со смелым декольте и пикантными вырезами под грудью, затмившее все наряды артистов этого эфира. Именно оно стало причиной бурной реакции в сети.

Дело в том, что декольте звезды получилось слишком откровенным, а белоснежное платье, идеально подчеркнувшее ее достоинства, в целом немало смутило фанатов Тины. Поклонники отметили, что звезда просто потерялась на таком белом фоне.

Впрочем, дизайнерский наряд часть фанатов все же оценила, заявив, что образы Кароль с каждым годом становятся все более пикантными и она может позволить себе показать такой роскошный вид.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."