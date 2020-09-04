Настя Каменских восхитила жаркими образами в новом клипе на песню A Huevo

Ролик появился 4 сентября на официальной странице NK в Youtube. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В клипе Настя предстала в различных образах: от яркого в голубом костюме с розовой рубашкой до дерзкого в кожаной куртке, леопадровых брюках и металлическими дверными замками (молотками) на груди. Еще одним был образ императрицы. На нем певица позировала в пиджаке с украшениями и цветах флага Мексики: зеленого, красного и белого.

Что касается музыки, то новый трек стал сочетанием латиноамериканских мотивов с европейскими ритмами.

«Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур — украинской и мексиканской — настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве», — рассказала NK.

Название A Huevo, которое вызвало бурную реакцию, в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно".

Отметим, судя по реакции в Сети, новый клип Каменских пришелся по душе публике.

«Это...идеально 😍 Это новый уровень, безумная гордость за Украину», «Клип просто супер, образы просто невероятные, Настя как всегда умничка», «Это просто пушка», «Это просто неотразимый клип 😍 Настя ты лучшая», «Это просто ваааааауууу😍😍😍😍😍 нереально крутая песня и клип», "Круть, заводит песня", - пишут в комментариях.

Отметим, клип на трек A Huevo снимали еще в карантин.

Режиссером выступил Леонид. Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проекте NK, после «Попа как у Ким» и Еlefante.

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