Настя Каменских ошарашила необычной прической

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото-анонс клипа на новую композицию.

На снимке Каменских запечатлена с якрим макияжем, ее волосы гладко уложены с обилием геля. Такой образ вызвал неоднозначную реакцию фолловеров артистки. Кто-то пишет, что даже перепутал Каменских на фото с Анной Седоковой.

«Какая не удачная прическа», «Она транс?», «Блин, подумала сперва Седокова 😂😂😂🔥💪», "Ого", "Настенька, вы такая одна!! милая и прекрасна", - пишут в комментариях.

Отметим, Настя Каменских представит свою новую видеоработу на трек A Нuevo уже 4 сентября.

Композиция войдет в первый испаноязычный альбом певицы. Новый клип артистки наполнен ярким разнообразием необычных персонажей, среди которых нашлось место и домашней любимице NK — собаке породы бишон фризе Мими.

Название A Huevo, которое вызвало бурную реакцию, в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно".

Клип на трек снимали еще в карантин.

«Мой новый клип получится просто головокружительно ярким и необычным», - рассказывала певица.

В ролике Каменских примерила несколько образов. Один из них она уже показывала.

На снимке Настя предстала в эффектном костюме и блузке малинового цвета. Свой наряд исполнительница дополнила массивными украшениями. Волосы Настя собрала в высокий пучок.

Напомним, раскованная Каменских переплюнула Монику Белуччи, сверкнув бездонным декольте: "Потап творит чудеса".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

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