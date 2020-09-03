Украинская певица Настя Каменских примерила легендарный образ Моники Белуччи и вызвала бурю эмоций

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала серию фото в ретро-наряде на своей странице в соцсети "Инстаграм". На них Настя появилась в длинном платье с цветочными узорами и бездонным декольте, которым исполнительница выгодно сверкнула в одном из кадров. Образ роковой красотки дополнила маленькая черная сумочка, повисшая на плече. Каменских распустила волосы и выпустила на волю кудряшки, а также сделала яркий макияж. На одном из кадров она слегка изогнулась, вытянула руки и сдавила свой бюст.

"Первый день осени все ещё по-летнему тёплый, но внутреннее чувствуешь перемены 😌 Что-то завершилось, а что-то — только началось ✨ Верю, что новая пора готовит нам много поводов для радости. А я в свою очередь готовлю для вас кое-что очень необычное и грандиозное 🔝🚀 Ну что, вперёд?", - подписала фото знаменитость.

Пользователи социальной сети восхитились новым образом Насти Каменских в комментариях и обратили внимание, что она скопировала Монику Беллучи из знаменитого фильма 2000-х:

"Словно Малена из кино)"; "Чем то напомнили Малену. Моника Белуччи."; "Похожа на Монику Беллуччи"; "Напомнила Монику Белуччи из фильма "Малена"😍"; "классика красоты✨😁👌"; "Как будто не из нашего времени, настолько чувственно и в то же время так женственно.Восхитительные фото ,хочется смотреть и смотреть. Благополучия Вам во всем и безмерного счастья!!!"; "На этом фото на молодую Монику Белуччи похожа👍🔥"; "Анастасия вы мне на этом фото ну уж очень похожи на актрису из телесериала просто Мария ❤️"; "Удачно скопировала образ Моники Беллуччи"; "Вылитая Моника Белуччи"; "Настя, такая красотка! Потап творит чудеса! Точнее - ваша любовь❤️".

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.