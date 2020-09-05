39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон сразила наповал своим сказочным образом 

Красотка нередко публикует в своем Инстаграм обработанные фото, представая в образах мифических персонажей, сообщает Politeka.net. В этот раз знаменитость покорила всех в "костюме" русалки. 

Модель позировала топлес, прикрывая грудь рукой. Нижняя часть тела знаменитости представляла собой длинный золотистый хвост. 

Русалка позировала на камнях, опустив хвостик в воду. 

Волосы Пэрис были волнистыми и распущенными, а макияж сделан с акцентом на красивые глаза.

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"Русалки не теряют сон из-за мнения креветок. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨", - подписала фото Хилтон. 

За 10 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети засыпали красотку комплиментами и отметили ее невероятную красоту, говоря о том, что Хилтон самая красивая русалка. 

"Королева", - написал один из фанатов. 

Напомним, Пэрис Хилтон надела лифчик, выделивший ее небольшую грудь и скрывший ее под слоем ткани. Бретельки представляли собой резинку, натянувшуюся на плечах. 

Белье подчеркнуло стройность модели, обвив ее тело. 

Также черные трусики казались маленькими, они немного приспустились с бедер. 

Ранее сообщалось, что жаркая Пэрис Хилтон предстала в черном боди с большими вырезами, благодаря ним можно было рассмотреть упругие ягодицы. Кожа прям сияла от идеальности.

К тому же крой боди также обнажил ровную спинку Пэрис. Ткань лишь обтянула тонкую талию. 

Модель распустила волосы, ее образ завершили наклейки на лбу и руке, и сумочка. 

Напомним, что Пэрис Хилтон в неприличном мини разлеглась на капоте кабриолета: "Вот это жара!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон похвасталась своими "ягодками" под кружевом: "Будоражат сознание".

Также Politeka писала, что Пэрис Хилтон без стыда распахнула рубашку и показала, что под ней: "Сладкие сны".