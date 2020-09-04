Любовник Ольги Бузовой блогер и исполнитель Дава решил публично ее отчитать

Неожиданный комментарий появился под новым постом Бузой в Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка решила похвастаться своим новым образом.

«Сегодня я в таком образе 😋🤪 вот такая ученица 👩🏻‍💼school girl 👩🏻‍🎓📚 желаю всем школьникам и студентам хорошего учебного года 📝 знания - сила 📖 пусть Вам сопутствует только успех в учёбе, мои хорошие ❤️🙏🏻 Нравится такая прическа? ☺️ Всегда для вас мои девочки, что-то новенькое придумываю», – написала артистка.

При этом Дава добавил комментарий явно не по теме.

«Ты себя плохо вела сегодня», - написал он.

На такую реплику бурно отреагировали подписчики Бузовой.

«А где сердечко? Расстаться хочешь?», «А она вообще когда-нибудь вела себя хорошо?», «В угол ее тогда», «Делай уже нашей Олечке предложение. Она замечательная девчонка и достойна счастья. Время то идет, хватит ее мурожить. Быстро в охапок и в ЗАГС», Может проблема в тебе? Оля просто так ничего не делает», «Наговариваешь на Олю. Она оне может. Она самая добрая девушка на свете», «Она девочка, ей можно», - пишут в ответ Даве.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

А еще Politeka писала, что Эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать.

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает.