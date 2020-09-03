Знаменитый российский юморист и шоумен Максим Галкин похвастался талантами своей жены Аллы Пугачевой

Примадонна не перестает удивлять поклонников своими умениями, несмотря на внушительный стаж на сцене. Так, Галкин поделился в Инстаграм новым видео, на котором можно увидеть, как знаменитая певица развлекает их гостей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах Пугачева увлеченно играет на фортепиано на площадке под открытым небом. Судя по всему, дело происходит на роскошном участке супружеской пары. Примадонна явно наслаждается своим небольшим шоу для самых близких людей.

«Импровизация для друзей, замечательный вечер!», - подписал кадры Галкин.

Поклонники звезд активно комментируют видео. При этом люди отмечают, что никогда еще не видели певицу в таком трогательном и душевном образе.

«Алла. Как её приятно видеть!!! Как хочется еще и еще концерта! Хоть маааасенького. Люююбим!», «Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной. У вас замечательная семья и дети», «Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны», «Очень трогательно. Такой я Аллу Борисовну вижу впервые. Спасибо», «Красота, душа плачет от музыки такой. Дай бог здоровья вам», «Алла браво, как ангел светится! Ах какая божественная женщина!», «Красивая музыка! Шикарная Алла Борисовна», - пишут восхищенные фанаты.

Напомним, дочь-первоклассница Галкина и Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».

Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…».

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри.