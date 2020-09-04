43-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг певицы Ани Лорак, обзавелся новой пассией, похожей как две капли воды на прежнюю

Так, возлюбленной Мурата является визажист из Киева по имени Лилия. Невооруженным взглядом заметно, что знойная брюнетка похожа на Лорак - Мурат не изменяет своим вкусам. Как передает Politeka.net, Лилия недавно выставила в своем микроблоге в Инстаграм совместное фото с Муратом.

Пара отдыхала в ресторане на Днепре. Девушка прильнула к экс-супругу Лорак, и тот тоже обнял ее за талию в ответ.

Пользователи отреагировали позитивно на этот кадр: "Красивые 😍😘"; "😍 Лілі, ти сонечко😘😘😘"; "Шикарна пара👍👍👍".

Лилия не стала подписывать фото, а только оставила смайлик "красное сердечко". Известно, что они с Муратом не скрывают своих отношений, начавшихся еще в июне.

Ранее на день рождения Мурата Лилия преподнесла ему торт с надписью «С днем рождения, любимый» и фотохолст с их совместным снимком.

Напомним, после 14 лет брака Лорак тяжело пережила развод с Налчаджиоглу, причиной которого стала его измена. Мурата застукали в ночном клубе вместе с моделью Яной Беляевой.

Брат Ани Игорь Куек рассказывал в интервью, что певица до последнего пыталась сохранить семью.

"Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего", - заявлял брат.

После расторжения брака супруги продолжали вести бизнес вместе: Мурат владел 50% компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходили все доходы певицы за гастроли и концерты. Но недавно артистка оформила все на себя, вычеркнув неверного мужа из бизнеса.

Напомним, что довольный Мурат показал семью без Лорак, уникальное фото: "В окружении четырех женщин и..."

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