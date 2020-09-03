Популярная украинская певица Настя Каменских порадовала ярким осенним образом
Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, для которого нарядилась в длинную красную рубашку с черными полосами. Она повернулась к камере боком и небрежно приспустила одну сторону, посветив черным бюстгальтером.
Образ довершили очки с красными стеклами в золотистой оправе и сумка, переброшенная через плечо. Настя Каменских распустила волосы и томно посмотрела в камеру - ее муж Потап пропустил все самое интересное, если только не он фотографировал.
Пользователи социальной сети восхитились внешним видом исполнительницы, поставили тысячи лайков и выразили свой восторг в комментариях: "Красотка"; "Волшебная"; "Красивая"; "Где арбузик 🍉".
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Ранее Настя Каменских показалась поклонникам в черно-белом купальнике в леопардовом стиле. Тело звезды было покрыто влагой, видимо она только вышла из моря. Каменских похвасталась своим подтянутым телом и куском арбуза, который держала в руках. На одном из снимком певица томно облизала свое лакомство, а на другом с аппетитом его облизала на радость всем поклонникам. "Высокий уровень сахара арбуза", - подписала звезда фото.
Напомним, раскованная Каменских переплюнула Монику Белуччи, сверкнув бездонным декольте: "Потап творит чудеса".
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