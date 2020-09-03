Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как провела время на пляже в черном бикини

Девушка любит баловать фанатов яркими фото с пляжа и этот раз не стал исключением. Поскольку модель открыла магазин собственной одежды и спортивных костюмов для тренировок, она постоянно напоминает о нем. Выкладывая фото, на которых сама позирует в модной одежде и белье, Ана получает сотни комментариев в ответ.

При этом загорелая девушка любит хвастаться достоинствами в купальниках, которые также начала рекламировать. На одном из пляжных фото в черном бикини Ане удалось поразить видом. Для идеального образа она также использовала белую рубашку, спущенную с плеч, аккуратные заколки на волосах и серьги с камнями.

«Заколки для волос и бикини… Насколько комфортно я сейчас выгляжу по шкале 1 - Сидя на Острых камнях? 😜,» - написала Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«Красивая женщина», «красотка у дворца», «смелая девочка», «Это ведь огонь, вы знаете? Ох и вид😘🔥», «Ноги надо внизу подкачать», «Настоящая женщина🔥🔥🔥🔥», «Очень хитрая, как лиса искусительница, о да🔥🌹😎🍂😀🌿🌿,» «Продолжайте нас радовать🔥», «Изучение красоты с красивой природой 👌», «Превосходно🖤🖤🖤».

Ранее мы писали, что выпустив собственную коллекцию одежды, Ана стала очень популярна благодаря необычным моделям. Сама девушка старается как можно чаще показывать образы на себе, подчеркивая формы самыми дерзкими луками.

В этот раз чери блестнула фигурой в белом бикини, а лифчик такого же стиля попросту расстегнула, оставив лишь пару пуговиц. Впрочем, прикрыть грудь не удалось. Загорелая Ана сделала акцент на своей фигуре и получила сотни комментариев в ответ. Девушке нравится, как она выглядит, поэтому она совершенно не стесняется демонстрировать свое тело.

«Люби меня», «Желаю, чтобы ты была как моя девушка ❤», «Прекрасная люблю тебя, Ана», «💙💙😍😍🌷 TE ves muy sensual corazón 🌷😍😍💙💙», «Да да да, это очень энергичная», «», «Горячие бедра !!», «Бомба, принцесса, полегче».

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