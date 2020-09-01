Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, едва не опозорилась во время отдыха

Очень часто модель появляется на светских мероприятиях в пикантных и смелых нарядах, удивляет фигурой и впечатляет сменами имиджа. Поскольку модель должна рекламировать одежду от известного бренда, она посещает рестораны исключительно в эффектных платьях с довольно смелыми декольте. Гюль любит подчеркивать размеры груди глубокими и едва ли приличными вырезами.

На одном из фото, которое представила модель в социальной сети Инстаграм, девушка поразила видом в коротком и тесном платье из блестящей ткани. Дело в том, что данный образ Бахари получился более чем провокационным, поскольку девушка перестаралась с декольте. Тесная ткань попросту соскользнула с форм модели и едва прикрыла ее формы.

Фанаты не остались равнодушными к довольно провокативному кадру:

«Заслуживает поцелуев😘😘💋💋💋👙», «Фантастика,» «Каждый раз поражает красотой🚀😍😋🔥», «Девушка, кажется вы уронили вашу грудь🔥🔥🔥», «Красивая женщина, не боится удивить♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️,» «Детка, ты так хороша для любви», «Принцесса ❤️❤️❤️❤️», «Вот это да. Ты чертовски красивая женщина ❤️😘», «Красивая, идеальная кукла», «Вау, великолепно 😍😍✨✨,» Как прикоснуться?», «даже платье не выдержало», «Напряжение на пределе».

Также загорелая красотка, которую довольно часто сравнивают с моделью Ким Кардашьян, порадовала эффектным фото, на котором позировала в новом образе. Модель старается показывать в профиле свои лучшие образы, чаще всего Гюль подчеркивает достоинства откровенными нарядами с акцентом на груди.

И этот раз не стал исключением, появившись на публике, Бахари удалось привлечь внимание к себе именно благодаря образу куклы Барби - розовое платье из нежной атласной ткани с вышивкой на высоком разрезе до бедра не оставило никого равнодушным. Свой наряд Гюль дополнила босоножками-шпильками с тонкими лентами из бус, клатчем с блестками, а также массивными серьгами с мерцающими камнями.

«Это очень горячо выглядит», «Ближневосточные горячие женщины,» «Эти сексуальные длинные ноги и самое горячее тело сводят с ума», «Так восхитительно, покоряет нарядом🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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