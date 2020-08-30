Обнаженная Алла Пугачева в ванной показала, как они с Максимом Галкиным развлекаются в своем роскошном замке

Забавный ролик с легендарной российской певицей и ее мужем-шоуменом появился на одной из их фан-страниц в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Первым кадром в видео показан элитный дворец супружеской четы с многочисленными башенками и впечатляющей архитектурой. Затем перед зрителями предстает сама Примадонна, которая нежится в ванной, закрывая свое обнаженное тело только пеной.

«Максим!», - зовет певица.

В этот момент перед ней появляется ее супруг в образе капитана Джека Воробья из популярной франшизы «Пираты Карибского моря».

«Максим?» - удивляется Пугачева.

На что ее муж отвечает на английском языке: «Нет, Джек!».

Поклонники звездной пары не могли пройти мимо такого забавного видео.

«Такие красивые! И так здорово сыграли! Правдиво! Сказочно!», «Молодцы, так и надо! «потому что в этой драме пусть ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль!», «Вот это Да!!! Фильм про любовь», «Семейка весело живёт», «Противно смотреть на эту восковую фигуру. Ни стыда, ни совести... Пора бы уже утихомириться и не выставлять на показ свой "гротеск"», «У вас ещё и ролевые игры присутствуют», - пишут люди.

Напомним, Пугачевой вслед за Галкиным захотелось острых ощущений, под руку попался Крутой: "Игорь, я мчусь...".

Как сообщала Politeka, дети Галкина и Пугачевой выдали пикантную деталь, домашнее видео: "Пусть папа оденется и...".

Также Politeka писала, что загорелая Алла Пугачева в "дырявом" наряде с легкостью затмила Орбакайте: "Очуметь".