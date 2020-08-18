Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая недавно завершила съемки в сериале «Папик-2», сверкнула новой внешностью на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала без макияжа. На актрисе был надет купальник, вниз она надела пляжные шорты. В руках девушка держала стакан сока. Выглядела она счастливой и расслабленной.

Стоит отметить, что на фото очень трудно узнать актрису, которая снималась в «Сватах». И дело тут не только в темных волосах, которые актрисе пришлось покрасить для съемок. Видно, что на солнце девушка загорела, на лице у нее проявились веснушки. Ее глаза без макияжа не выглядели так выразительно, как обычно. Если бы поклонники встретили Анну на отдыхе, они бы ее вряд ли узнали.

«Познав себя - познаёшь целую Вселенную...Пишите в комментарии, какие простые вещи ежедневно делают Вас счастливыми», - подписала звезда фото.

За полчаса видео звезды собрало почти 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Аня желаю хорошего дня и хорошего летнего, солнечного настроения», «Вы такая хорошая, душевная и позитивная девушка. Вы прекрасная актриса которая заслужила Оскара! Вы лучшая», «Ты как всегда очаровательная», «Анна вы прекрасна и великолепна», «Такое милое фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Кошмал повзрослела и дурманит одним взглядом: "Мадам, вы прекрасны".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал соблазнила жаркими видом на съемках сериала "Папик-2": "расстегнула пуговицы и ...".

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