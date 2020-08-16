Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в «Сватах», показала кадр, сделанный во время съемок нового сериала
Снимок артистка разместила на своей странице Инстаграм в разделе «сториз», передает Politeka.net.
Отметим, что с 28 июля, в городе Черноморске Одесской области стартовали съёмки второго сезона комедийного сериала “Папик” от студии “Квартал 95”. По сюжету главная героиня родом из этого города, о чем неоднократно упоминалось в первом сезоне сериала.
В съемках приняла участие и 25-летняя Анна Кошмал. Судя по постам актрисы, которыми она регулярно делится в своем микроблоге, она с коллегами успевали отдохнуть в перерыве между работой.
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В этот раз Анна показала кадр, сделанный на съемочной площадке. Актриса предстала в довольно соблазнительном образе. Она сидела с другими участниками проекта закинув ногу на ногу в короткой юбке и ярко-красном топе, расстёгнутым на несколько пуговиц. Девушка была обута в босоножки на высоком каблуке, а волосы ее были распущены.
Поклонники не смогли отреагировать на новый снимок, так как он размещен в разделе "сториз", где как известно, комментарии отключены.
Напомним, что Анна Кошмал с подружками в купальниках показали, в чем женская сила: «Звездный состав».
Как сообщала Politeka, Анна Кошмал не перестает удивлять: "Кто же так ванны принимает".
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