Известная украинская певица Гайтана показала себя, удивив признанием
На фото Гайтана позирует в платье без белья. Красотка находилась в душевой кабинке, а в руках держала дождик. Звезда соблазнительно выгнулась, делая вид, что поет. Рядом можно увидеть ребенка - его в кадре размыли. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.
"Подловили за любимым занятием. Как думаете, какую песню я пела?", - написала Гайтана под публикацией.
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Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Я календарь переверну и снова 3-е сентября", "Одинокая босая", "Пей меня, еж меня, безумствуй".
Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала фигуру и показала, как поддерживает фигуру в тонусе.
На кадрах Гайтана позирует в розовом комбинезоне и платке на голове. Певица стояла на террасе, а на талии у нее был обруч, которым она крутила, пока снималось видео.
Мы писали, что украинская исполнительница Гайтана решила порадовать поклонников и сверкнула безупречным телом в платье с вырезом.
«Ловите от меня секрет любви «на всю жизнь». Когда мужчина уважает и заботится о своей женщине, а его отношение к ней каждую минуту как к самой дорогой жемчужины, в семье будет безумное счастье и любовь на всю жизнь», - говорится в сообщении.
Напомним, Гайтана без стыда показала самый сок в полупрозрачном платье
А еще Politeka писала, что Гайтана подчеркнула грудь необычным топом и напомнила о себе дерзким фото
Также Politeka сообщала, что Гайтана эффектно нагнулась и посветила грудью в расстегнутой рубашке