42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова обескуражила "гениальной" идеей

Как передает Politekа.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в длинном платье золотистого цвета, выгодно подчеркнувшем все ее аппетитные округлости.

Анфиса, являясь ведущей шоу "Модель XL", позировала на сцене рядом с коллегой, стилистом и гуру моды, Николаем Овечкиным. Знаменитость томно расселась на стуле, выпятив пышную грудь и соблазнительно подняв ножку, положив руку партнеру на колено. Сам Овечкин при этом обнял Чехову за талию.

"Чё-то как-то мы хорошо получаемся вместе. К тому же, говорят, наличие мужчины в кадре увеличивает охваты😬 Поэтому я решила, что лучше фотографироваться не на фоне декораций, а на фоне моего коллеги Николая", - подписала этот сочный снимок телеведущая.

Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать увиденное:

"Ослепительная красотка Анфиса😘"

"Умопомрачительно красивая!"

"Почаще пожалуйста на фоне Николая👍"

"❤Анфиса любою вас❤❤❤❤❤но раньше декольте повышало рейтинг 👏"

"Анфиса, отличная идея с "фоном"!!!👍🤩 И шикарный образ!🔥👌♥️"

Ранее мы сообщали, Чехова уже выставляла кадры с Овечкиным: в прошлый раз звезда предстала в синем платье. Босая Анфиса бесцеремонно положила ноги на коллегу, чтобы тот сделал ей массаж.

Примечательно, по мнению многих пользователей, Чехова на фото удивительно похожа на голливудскую актрису Дженнифер Лопес.

"Завидую ему😀😲😢"; "Такой роскошной девушке делать массаж ног, это одно удовольствие 😍😘"; "Я подумала, что это Дженнифер Лопес 💙😁😍"; "Листая новостную ленту, сначала я подумала что это Дженифер Лопес на фото 😁😁😁, ❤️", - отреагировали фанаты.

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