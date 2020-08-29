Известная балерина Анастасия Волочкова устроила пикантную фотосессию прямо у бассейна

Каждый день Анастасия хвастается своими развлечениями с тайным возлюбленным, с которым отдыхает. Волочкова успела засветиться вместе с артистами - несколькими известными певцами, устроить тренировку с молодыми балеринами и рассказать о своем питании.

Теперь Анастасия удивила кадрами, сделанными у бассейна. Примерив простой розовый костюм, состоящий из мини-шорт и тонкой майки на простых бретельках, она показала, как успела похудеть за все время.

При этом позируя без лифчика, Анастасии не удалось скрыть несовершенства фигуры. Покрасневшая кожа вместе с нарощенными блекло-желтыми волосами также подчеркнули возраст знаменитости. Впрочем, чтобы скрыть возможный негатив в свой адрес, Волочкова скрыла доступ к комментариям.

«Прекрасный вечер.😊🙏❤️🌺 Всегда в движении.💃 И в красоте😊», - написала Волочкова под фото. Как известно, все фото, представленные балериной в Турции, делает ее тайный избранник.

Находясь на отдыхе в Турции, Волочкова активно рассказывает, как наслаждается отдыхом, веселится на пляже и развлекатеся по вечерам с тайным любовником, личность которого тщательно скрывает по сей день. При этом не так давно Волочкова похвалилась беседами с молодыми гимнастками и даже преподала маленькой девочке урок на индивидуальном занятии, в очередной раз отличившись.

Недавно Анастасия решила показать, как веселится с загадочным возлюбленным в отеле, когда они наедине. Волочкова с мокрыми и прилизанными волосами позировала перед зеркалом совершенно без белья.

Прикрывшись банным полотенцем, она улыбалась на камеру, отметив, что фото в ванной сделал ее возлюбленный:

Напомним, что несколько дней назад Волочкова рассказала, как она вместе со своим тайным любовником отправилась в отпуск в Турцию, причем отдыхать она планирует в самом крутом отеле страны. В Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

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