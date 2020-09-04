Звезды Голливуда начинали свои карьеры в разных возрастах

Давайте посмотрим на знаменитостей, и сравним их роли и внешность тогда и сейчас, передает Politeka.net.

Анджелина Джоли снялась в комедии "В поисках выхода", когда ей было всего семь лет. В этой картине также появились ее отец и мать: актер Джон Войт и актриса Маршелин Бертран.

Одна из самых запоминающихся ролей за последнее время у звезды в фильме "Малефисента: Владычица тьмы".

Дженнифер Энистон снялась в своем первом фильме «Лагерь Кукамонга» в возрасте 21 года. Звездой она проснулась лишь после появления в сериале "Друзья". На данный момент красотка снимается в другом сериале «Утреннее шоу», где сыграла телеведущую, борющуюся за свои права и лучшую жизнь.

Николь Кидман в 16 лет дебютировала в фильме «Рождество в буше». Карьера красотки росла вверх, а сейчас она снимается в сериале «Большая маленькая ложь», а также появилась в фильме "Скандал".

Ева Лонгория исполнила роль в эпизоде ​​«Беверли-Хиллз, 90210», когда ей было 25 лет. После этого у актрисы был ряд очень популярных ролей, в частности, в прошлом году она появилась в картине «Дора и Затерянный город».

Джим Керри в 19 лет дебютировал в фильме "Резиновое лицо". После этого у артиста была масса ролей в кино. В 2020 году он снялся в фильме «Соник в кино».

Билл Мюррей первую роль получил в 29 лет в комедии «Фрикадельки», карьера артиста взлетела вверх, он снялся и в фильме «Охотники за привидениями». В прошлом году артист появился в фильме "Zомбилэнд: Контрольный выстрел".

Кинодебют Хью Джекмана состоялся в криминальном триллере «Профиль серийного убийцы». Одна из самых запоминающихся его ролей в фильмах о герое комиксов Росомахе. Одна из последних ролей в картине "Безупречный".

Напомним, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить».

А еще Politeka писала, что коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом: "Приговор будет вынесен...".

Также Politeka сообщала, что худющая Джоли вся в черном озадачила внешним видом на прогулке с дочкой: «Выглядят жутко».