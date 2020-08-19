Бывшая участница группы "ВИА Гра", известная певица и модель, Татьяна Котова, раскрыла секреты своей красоты

Звезда активно общается со своими подписчиками в Инстаграм, иногда делясь любопытными лайфхаками, пишет Politeka.net.

Так, красотка несколько часов назад рассказала много интересного, подкрепив запись интригующим фото.

На снимке модель предстала в атласной пижаме серого цвета. Блондинка игриво приспустила рубашку, сверкнув "шелковой" кожей.

Артистка сделала губы "уточкой" и посмотрела в камеру. Ее макияж был неброским - с активными стрелками на веках и помадой нюдового оттенка.

Также нельзя не обратить внимание на длинные волосы, которые она уложила легкой волной на подушке.

В посте Котова поделилась секретами красоты

"Ополаскивая волосы ромашкой можно их осветлить, а настоем крапивы - затемнить и добавить рыжий оттенок. Правда эти советы помогут только обладательницам натуральных волос", - рассказала Татьяна.

Также звезда поинтересовалась у поклонников, кто в какие цвета красился.

"Я была в детстве с таким же оттенком, как сейчас, в юности перекрасилась в блонд, а после выхода из группы «ВиаГра» захотелось перемен, отсюда вернулось золото в мои волосы...", - написала артистка.

За пять часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев:

"Ничего себе, если честно, впервые вообще слышу про ромашку и настой крапивы😁 очень круто на самом деле👍", "Волосы просто приводят меня в восторг. Они нереально шикарные. Я уверена многие девушки вам завидуют. ☺❤👐", "невероятная😍😍😍 этот цвет мне нравится больше! тебе бы реально в рекламу шампуня с такой потрясной гривой🙈❤️".

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