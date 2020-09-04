Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала загорелое тело в новом золотом бикини

Как правило, Эмили устраивает фотосессии на природе, дома и у моря. Поскольку девушка совсем не любит потные спортзалы, она предпочитает много ходить и выбираться на активный отдых с друзьями. Именно так модель поддерживает себя в форме.

Впрочем, Эмили также правильно питается, но не перестает "грешить" сладостями, есть фаст-фуд и другие вредности. Причем благодаря генам девушка получила отсутствие склонности к полноте. Ее мама выглядит довольно стройно и гораздо моложе своего возраста. Эмили же не перестает удивлять очень фигуристыми формами.

В золотом бикини на резиновых завязочках и тонких лямках на лифе она выглядела превосходно. Благодаря идеально подобранному освещению, фото с Эмили получились отличными, а ее загорелое тело привлекло к себе множество внимания:

«Ты такая горячая😚», «Этот пупок 🤦🏼‍♂️», Ого, почему ты такая стройная😲», «Hernosa🔥», «Я так горжусь тобой за твой коллаб! @amarahenderson», «Ой мне понравилась, когда она была блондинкой», «Великолепные и красивые губы ...... 🔥🔥🔥», «Красиво и изысканно 👙», «Ты милая девушка найс», «Всегда идеальная», «Романтичная, малышка снова балует», «золотое бикини всегда в тему», - пишут пользователи.

Мы также писали, что девушка каждый день устраивает фотосессии для глянца. В ее профиле много кадров в самых разных образах и нарядах, поэтому поклонники привыкли видеть Эмили в самых невероятных позах, с блестящим макияжем и с разным цветом волос.

Примечательно, что в остальное время, свободное от работы, Эмили не наносит макияж, старается не укладывать волосы, так как переживает за их целостность и здоровье. Ратаковски показывает дома, как веселится на пляже или же на прогулке. Причем для выхода в свет Эмили всегда надевает бикини разных цветов и дизайнов. В этот раз она покорила видом в ярко-оранжевом монокини на солнечном фото из отдыха:

«вау, это пышно», «Ты выглядишь круто», «🔥🔥🔥🔥🔥На этой картинке ваша 🍑🍑🍑🍑 выглядит потрясающе красивой гермосой 😘», «Приятно сзади смотреть», «Классная по*ка!Вот это бедра! Молодец ..." «оглушающий вид!», «Хороший образ».

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