Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала соблазнительные формы в смелом образе

На фото красотка позирует в платье с черным низом и светлым корсетом. Татьяна раздвинула ноги и положила руки на пояс, чтобы продемонстрировать свои восхитительные ноги. Как можно заметить, Песик в этот раз была без белья, что добавляет кадру особой пикантности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну все, к красной дорожке готова. Брэд Питт, ты где?", - написала Татьяна под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"То точно, что готова", "Глянь, какая красивая", "Таня, вы супер", "Вау, платье бомба", "Крутая моделька", "Вау, какая бомба", "Творить для тебя, особенный кайф", "Шикарная", "Типичная MARUV", "Ай, молодая волчица".

Ранее мы сообщали, что актриса "Женского квартала" Татьяна Песик примерила откровенный наряд ради клипа.

Помимо работы в "Квартал 95", у Татьяны есть музыкальное хобби - группа "ВІА Кіп'яток". Юмористка снялась в новом клипе, который посвящен карантину. Артисты показали, что нужно все попробовать вместе со своей второй половинкой.

Сообщалось, что известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", предстала в соблазнительном образе.

Сопонару игриво спустила платье с одного плеча, казалось, что красотка забыла надеть лифчик.

Напомним, звезда Квартала 95 поразила кардинальной сменой имиджа

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