Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик примерила откровенный наряд ради клипа

Как сообщает Politeka.net, видеоролик с участием звезды появился в Instagram.

Помимо работы в "Квартал 95", у Татьяны есть музыкальное хобби - группа "ВІА Кіп'яток". Юмористка снялась в новом клипе, который посвящен карантину. Артисты показали, что нужно все попробовать вместе со своей второй половинкой.

Во время ролика звезда "Квартала" показала, чем девушки могут заниматься на диване у себя дома. Так в одном из моментов она надела купальник-боди серого цвета, ласты, маску и потренировалась плавать. На другом же она стрижет мужчину машинкой и позволяет ему делать себе маникюр. При этом девушка одета в белый халат и черный пеньюар.

"Многим интернет-пользователям понравился клип и смелые образы актрисы, о чем они написали в комментариях:

"Таня Песик просто вау. Такая классная, женственная, изящная. Молодец. Успехов вам"; "Танец Тани Песык в купальнике топ;)"; "Весь мой карантин в одном видео 😆😂"; "А Таня такая красивая! похудела".

Ранее Татьяна Песик показалась в коротком черном платье, которое она приспустила вниз. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Во время фотосессии она позировала, едва не засветив самое интимное. Настоящим украшением кадра стала волнистая прическа Татьяны и ее страстная улыбка.

Напомним, раздетая красавица из "Квартал 95" устроила интимную фотосессию в постели.

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