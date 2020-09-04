Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала главное сокровище

На фото Сьюзи показалась в черном белье и сапогах. Красотка развернулась спиной и присела на корточки, демонстрируя свою гордость - ягодицы. Румяная пятая точка у Кортес просто идеальная, что смогли оценить еще раз фанаты на фото. Волосы модель решила оставить распущенными, а позировала на фоне дивана. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Bellisima", "С судьбой не борются, лучше пусть берет нас за волосы и тащит, куда хочет", "Восхитительная", "Конфеты, которые рисуют", "Очень красивое тело", "Детка, я из Дубая, так как ответ даст тебе 10 тысяч долларов на выкуп в Дубай, ты мне нравишься", "Моя жизнь, какое красивое тело", "красивая мамочка лучший из инстаграм!", "Кем бы ни был Месси, я бы уже все это съел".

Мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала себя в необычном вид, восхитив даже самых стойких.

На фото красотка позировала в невидимом белье, которое аппетитно обтягивало как бюст девушки, так и пятую точку. Девушка соблазнительно выгнулась, демонстрируя оставленные от поцелуев следы помады на груди.

Напомним, владелица самых красивых ягодиц в бикини эффектно растерла себя маслом

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц соблазнила в видом латексе и прозрачном белье

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц дерзко выгнулась, восхитив размером "персиков"



