35-летняя украинская певица Тина Кароль рассказала, как и где будет учится ее 11-летний сын Вениамин во время пандемии

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появились фото Вени, склонившегося над книгой.

Мальчик, в клетчатой рубашке и светлом вязаном свитере, позировал у окна в загородном доме Тины, который начинал строить еще ее покойный муж, продюсер Евгений Огир.

Пользователи в основном поздравили Веню с началом учебного года, пожелав ему удачи:

"Лапочка. Удачи ему. Пусть этот учебный год принесёт много побед и радости"

"Фу зубрила я таких не люблю в мене навіть таких друзів нема"

"При такой известности и популярности мамы такой скромный и воспитанный мальчик. Тина умничка"

"С началом учебного года, Вениамин! Пусть этот год будет лёгок, удачным и💯💖💋 успешным!!!"

"Я видел будущее этого парнишки, он вопреки всем вожделеньям матери своей откажется от той огромной миски отборного риса ради простых людей, Душа его черники возжелает, когда придет пора жизнь выбирать. Рис отварной что мать готовит, уже сейчас он часто отвергает, и он добьется исполнения миссии своей..."

Как известно, в восьмилетнем возрасте Вениамин начал учебу в одной из школ Лондона, мальчик пошел сразу во второй класс. Кароль в свое время заявляла, что несмотря на мнение окружающих, мол, отправила ребенка так далеко, их с сыном все устраивает и они довольны.

"Все крутили у виска и считали, что я сошла с ума. Вопреки родителям и всем, я сделала это. Мы счастливы. Мы порой расстаемся, но сейчас я живу на две страны - между Великобританией и Украиной", - отмечала певица.

Весной, в связи с пандемией, Кароль забрала Вениамина домой. Обучение ребенок проходил дистанционно. Несмотря на продление карантина, новый учебный год мальчик проведет в Лондоне.

«Мы для себя решили, несмотря на то, будет дистанционное обучение или нет, он все равно туда поедет. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения», — объяснила Кароль в интервью телеканалу «Украина».

Напомним, роскошная Тина Кароль в чулках задрала платьице, заставив мужчин краснеть.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль без макияжа и фотошопа обеспокоила внешностью после съемок.