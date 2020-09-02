Украинцы не узнали Тину Кароль в новом дерзком образе, которым удивила певица

Неожиданно для многих поклонников звезда решила сменить свой нежный женственный образ на что-нибудь «пожестче». Соответствующим фото поделилась в своем Инстаграм звездная стилистка Анна Зюрова.

Она рассказала, что ей посчастливилось поработать с Кароль. Стилистка не стала раскрывать детали, однако, судя по всему, на фото можно увидеть результат этой работы.

Так, Зюрова позирует рядом с Кароль, которая вплотную прислонилась к ней головой. Вместо традиционных женственных локонов, красной помады и светлых теней на глазах, Кароль предстала с зачесанными назад волосами, нейтральной помадой и огромными черными стрелками, которые сделали ее взгляд более дерзким и выразительным.

Дополнили роковой образ певицы черная одежда и крупные сережки.

«Здорово было познакомиться и поработать с королевой Украинской поп-музыки, Тиной Кароль. (Которая, к слову, только что выпустила трек с Снуп Доггом). Очень классная, талантливая и трудолюбивая Тина. Скоро покажем наш совместный секретный проект!», - подписала фото Зюрова.

В комментариях многие украинцы признаются, что не узнали Кароль на этом снимке.

«Ничего себе, Тину просто не узнать», «вау, Тина не похожа на себя красиво», «капец я только сейчас поняла, что это Тина, пока не нажала на фото и не высветилась метка, капеец», «Шикарные стрелы», «Тина огонь», «Тину не узнать, а стрелки бомба очень интересно, что же нас ждёт?», - пишут люди.

Напомним, роскошная Тина Кароль в чулках задрала платьице, заставив мужчин краснеть.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль без макияжа и фотошопа обеспокоила внешностью после съемок.

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