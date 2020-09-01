Украинская певица Тина Кароль удивила уставшим видом после съемок первого эфира "Танців з зірками"

После того, как звезда эпатировала публику своим появлением на съемках проекта неожиданным нарядом, певице удалось удивить снова. Она поделилась видео в Стори, на котором позировала в простом домашнем виде и показала лицо без макияжа, мило улыбнувшись на камеру.

Сама Тина выглядела несколько уставшей, однако это не помешало фанатам на странице "фанТина" восхититься артисткой.

Напомним, Тина ранее говорила, что в обычной жизни она старается быть простым человеком, не любит акцентировать внимание на себе и старается всячески не выделяться из толпы, поэтому не красится:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

«Тина без макияжа просто бомба», «люблю такие истории 😂❤️», «уставшая сильно, невыспавшаяся», «Любимка наша.❤️», «Не устала наша девочка от самолюбования🤔.», «Малышка😻❤️», «Наша красотка 😍❤», «Лучшая 🔥🤍», «Да красивая... красивая🌹🌹🌹🔝», «Не то слово ❤️», «Нереальнааа», - пишут пользователи.

Мы также писали ранее, что уже традиционно, как и многие каждый год до этого, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир проекта "Танці з зірками", который стартовал 30 августа. Так, Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma со смелым декольте и пикантными вырезами под грудью, затмившее все наряды артистов этого эфира. Именно оно стало причиной бурной реакции в сети.

Дело в том, что декольте звезды получилось слишком откровенным, а белоснежное платье, идеально подчеркнувшее ее достоинства, в целом немало смутило фанатов Тины. Поклонники отметили, что звезда просто потерялась на таком белом фоне.

Впрочем, дизайнерский наряд часть фанатов все же оценила, заявив, что образы Кароль с каждым годом становятся все более пикантными и она может позволить себе показать такой роскошный вид.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."