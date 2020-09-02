Украинская певица Тина Кароль сверкнула ножками в соблазнительной позе

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страничек артистки появился архивный снимок, на котором Тина предстала в весьма пикантном виде. Певица сидела на стуле, задрав платье. Стройные ножки дива держала на носочках, они были в черных чулках, что придало особого шарму фото.

Кароль смотрела в сторону, в руках у нее была корзинка с яйцами. Волосы певицы были распущены, а рот приоткрыт. Фото было опубликовано под хештегом "Стальная бабочка". Именно так фанаты часто называют Кароль.

«Доброе утро ❤️ Прекрасного настроения всем! Берегите себя», - подписали фото авторы канала.

Ранее мы писали, что Тина Кароль произвела фурор своим видом во время первого эфира шоу «Танці з зірками». Уже второй год подряд Тина ведет этот проект с ведущим Юрием Горбуновым. В этот раз Тина пленила своими прелестями в вечернем платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma. Глубокое декольте певицы свело с ума ее поклонников, а мужчин заставило краснеть и прятать глаза. Огоньку образу добавили разрезы на талии.

Стоит отметить, что Тине Кароль очень идут откровенные наряды. Они смотрятся на ней соблазнительно, но не пошло. Артистка не стесняется демонстрировать сильные стороны своей фигурки.

Напомним, что бесстыжая Кароль произвела фурор на «Танцях з зірками», показавшись в тесном платье без белья: «Как выпирают!».

А еще Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и фотошопа обеспокоила внешностью после съемок: "Уставшая сильно".

Также Politeka сообщала, что сверх соблазнительное декольте Тины Кароль затмило звезд "Танців з зірками": "Аж разум затуманился".