Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Бахари позировала в платье с открытой спиной. Красотка стояла на парковке, развернувшись спиной к объективу камеры. Гюль без стыда показала пятую точку, которую оттопырила перед камерой. Волосы звезда решила собрать в хвост, а сама не отводила взгляд от фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Детка, ты можешь получить все это", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Gorgeous", "Так много красоты на одном фото", "Выглядит потрясающе", "Привет, красивая девушка", "Сияй ярко, как бриллиант", "Безумно красивая", "Драгоценная любовь", "Вы делаете этот пляж захватывающим", "Получил шикарную красоту".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари едва удержала пышную грудь в дерзком декольте.

Знаменитая модель поражает публику выходами в свет в самых эффектных нарядах. Девушка не любит скромничать, поэтому всегда надевает платья с невероятными декольте. В этот раз Бахари удалось сразить наповал поклонников кадром в удивительном образе.

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