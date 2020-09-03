Украинцам рассказали, что произойдет с зарплатами из-за нового всплеска заболеваемости китайским вирусом

Так, сейчас у многих зарплаты вернулись к докарантинному уровню, но особо радоваться повода нет. Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук предупреждает, что дальнейшего повышения ждать не стоит, передает «РБК-Украина».

По данным Госстата, рост номинальных и реальных заработных плат в июле ускорилось до 7,6% г/г и 5,1% г/г соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонности и номинальные, и реальные зарплаты выросли на 3,2%.

"Однако ослабление потенциала роста производительности труда в результате социального дистанцирования и ограниченной трудовой мобильности населения будет сдерживать возможности компаний повышать заработные платы высокими темпами", - говорит эксперт.

Руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU отметил, что заработные платы продолжили активно расти после просадки в марте-апреле и с учетом сезонности уже превысили февральский уровень на 1,7% (в реальном выражении еще на 0,5% ниже).

"В ближайшие месяцы ожидаем дополнительный импульс от повышения минимальной зарплаты, но в дальнейшем потенциал стремительного роста реальных зарплат ослабится", - добавил Николайчук.

Вместе с тем, долги по зарплатам в Украине продолжают расти. Так, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 августа 2020 года составила 3400,5 млн гривен. Таковы данные Госстата.

Сумма задолженности на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяцем ранее (3146,4 млн гривен).

Отмечается, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 2180,3 млн гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяц назад (1942,7 млн гривен).

Напомним, соцвыплаты украинцам повысят сразу в два раза, новый закон уже принят: кто получит надбавки.

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