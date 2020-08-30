Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал резкий рост зарплат

Он напомнил, что в Украине в июне средняя зарплата достигла 11,6 тыс. грн. По его словам, в 2022 году этот показатель увеличится до 15 тыс. грн.

Об этом он рассказал на своей странице в сети Facebook.

"В июне средние реальные зарплаты составили 11,6 тыс. грн. Мы ожидаем, что уже в 2022-м средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 грн", – заявил премьер.

Стоит напомнить, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало следующий прогноз роста зарплат: в 2021-м – 13 632 грн; в 2022-м – 15 414 грн; в 2023-м – 17 169 грн.

Также ранее сообщалось, что в Украине вырастут зарплаты, но повышение ожидает не всех украинцев. В частности, в Украине в результате повышения тарифных разрядов с 1 сентября зарплаты учителей вырастут примерно на 6%.

Сейчас учитель может иметь от 10-го до 14-го разряда. При этом оклад может составлять от 3826 до 5087 грн, по новым правилам – от 4050 до 5385 грн.

Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом уже со следующего года все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада (ставки заработной платы).

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