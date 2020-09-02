В парламенте приняли важное решение, которое касается отдельных украинцев

Глава подкомитета Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко сообщил о том, что 2 сентября депутаты проголосовали "за" повышение вдвое надбавки на уход людям с инвалидностью с детства.

Это связано с тем, что уровень цен и зарплат стал выше, а следовательно людям с инвалидностью не хватало денег на приобретение лекарств.

Надбавки на уход будут такими:

людям с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

людям с инвалидностью с детства подгруппе Б I группы с 50% до 100%.

Одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.

Ранее мы писали, что правительство подготовило новый проект расчета пенсий, штрафов и социальных выплат с 2021 года.

Вместо прожиточного минимума, ряд выплат, а именно тех, которые не относятся к основным доходам, хотят прикрепить к базовой величине для соцвыплат и базовой величине для денежных платежей и взысканий. Так, на будущее они будут находиться на уровне 2100 гривен.

Напомним, первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб сообщил в интервью, что планируется создать единый реестр льготников и получателей соцпомощи.

Так, все виды выплат должны быть пересмотрены, и переведены в автоматизированные бизнес-процессы вокруг одного реестра.

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