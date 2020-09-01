С начала осени украинцам следует быть готовым к новым штрафам

Так, Государственная служба по вопросам труда с 1 сентября усилит контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инспекторы Гоструда будут приходить на место фактического размещения компании и в буквальном смысле подсчитывать количество официально трудоустроенных сотрудников и "безработных", получающих зарплату "в конвертах".

В целом, существует 11 оснований для проведения инспекции, а именно по обращению работника о нарушении законодательства о труде; по решению суда; по информации Госстата, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда; в случае невыполнения требований предписания; по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из СМИ и других источников и т.д.

Задачей инспектора является проверка, выполняет ли бизнес законодательство о труде, в том числе оформление трудовых отношений с работниками, своевременную выплату зарплаты, соблюдение госгарантий в сфере оплаты труда (отпускные, сверхурочные и т.д.), количество отработанных часов.

К юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, может быть применена финансовая (ст. 265 Кодекса законов о труде) и административная ответственность (ст. 41 Кодекс об административных правонарушениях). Так, возможная административная ответственность за нарушение трудового законодательства — штраф от 8500 до 34 000 грн.; финансовая ответственность — штраф от 47 200 до 141 700 грн.

Также законодательство предусматривает возможную уголовную ответственность за нарушения в данной сфере: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев.

Ранее мы сообщали, с сентября украинцев ждут штрафы за неоплаченные налоги. До 1 сентября нужно было оплатить налог на недвижимость, площадь которой превышает 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

После этого срока будет начислена пеня. Так, если выплата налога просрочена на 30 дней, то помимо самого налога придется заплатить еще 10% штрафа, а если срок не уплачен более чем 30 дней, сумма штрафа составит уже 20%.

Стоит отметить, что сумма налога поднялась до 2075 гривен (ранее составляла 1960 гривен).

Напомним, новые требования и штрафы: Нацбанк заявил о кардинальных изменениях с 1 сентября, коснется многих

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