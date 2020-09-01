С начала осени украинцам следует быть готовым к новым штрафам 

Так, Государственная служба по вопросам труда с 1 сентября усилит контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инспекторы Гоструда будут приходить на место фактического размещения компании и в буквальном смысле подсчитывать количество официально трудоустроенных сотрудников и "безработных", получающих зарплату "в конвертах".

зарплата служба занятости коммуналка субсидии выплаты работа

Популярные статьи сейчас

Худющая Ольга Бузова без одежды повторила выходку Волочковой и Чеховой: "Ощущение, что лет 15"

Лорак взялась за внешность 9-летней дочери Софии, показательное фото: "Зачем, она же еще маленькая!"

71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но..."

Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике: "Прекрасный вид"
Показать еще

В целом, существует 11 оснований для проведения инспекции, а именно по обращению работника о нарушении законодательства о труде; по решению суда; по информации Госстата, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда; в случае невыполнения требований предписания; по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из СМИ и других источников и т.д.

Задачей инспектора является проверка, выполняет ли бизнес законодательство о труде, в том числе оформление трудовых отношений с работниками, своевременную выплату зарплаты, соблюдение госгарантий в сфере оплаты труда (отпускные, сверхурочные и т.д.), количество отработанных часов.

К юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, может быть применена финансовая (ст. 265 Кодекса законов о труде) и административная ответственность (ст. 41 Кодекс об административных правонарушениях). Так, возможная административная ответственность за нарушение трудового законодательства — штраф от 8500 до 34 000 грн.; финансовая ответственность — штраф от 47 200 до 141 700 грн.

Также законодательство предусматривает возможную уголовную ответственность за нарушения в данной сфере: лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев.

гривна деньги зарплаты выплаты

Ранее мы сообщали, с сентября украинцев ждут штрафы за неоплаченные налоги. До 1 сентября нужно было оплатить налог на недвижимость, площадь которой превышает 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. 

После этого срока будет начислена пеня. Так, если выплата налога просрочена на 30 дней, то помимо самого налога придется заплатить еще 10% штрафа, а если срок не уплачен более чем 30 дней, сумма штрафа составит уже 20%.

Стоит отметить, что сумма налога поднялась до 2075 гривен (ранее составляла 1960 гривен).

Напомним, новые требования и штрафы: Нацбанк заявил о кардинальных изменениях с 1 сентября, коснется многих

Как сообщала Politeka, "Штраф для тех, кто заразился": украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине